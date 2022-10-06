В Одессе УПЦ передала помощь переселенцам и инвалидам

Главное: Социальный отдел Одесской епархии передал гуманитарную помощь переселенцам с инвалидностью.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, отдел социального служения и благотворительности Одесской епархии Украинской Православной Церкви в рамках проекта #ДоброОбъединяет оказывает всестороннюю гуманитарную помощь более 23 семьям с инвалидностью Центра компактного проживания переселенцев поселка Фонтанка.

Переселенцам предоставляется помощь в виде продуктовых наборов, средств гигиены.

Для благоустройства территории обитания приобретена бензопила. На осенне-зимний сезон ежегодно приобретаются отопительные материалы.

Как сообщалось ранее, верующие Украинской Православной Церкви из Ахтырки привезли гуманитарную помощь военнослужащим, находящимся на лечении в Полтаве.

В тему: Верующие УПЦ передали помощь защитникам Украины в госпитали Полтавы.