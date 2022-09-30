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Новости > Архиепископ УПЦ объяснил, как Бог проявляет любовь к человеку

Архиепископ УПЦ объяснил, как Бог проявляет любовь к человеку

Александра Кудрявцева
30.09.22 10:30
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Архиепископ УПЦ объяснил, как Бог проявляет любовь к человеку

Главное: Желание Бога спасти людей и даровать им жизнь — желание бескорыстное, объяснимое только чувством любви Бога по отношению к людям.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом архиепископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Труднее всего любить. Не через эмоции, которые делают любовь чувственной, а через жертву, которая делает ее настоящей. Чувства, испытываемые по отношению к другому человеку, чаще всего выражаются в словах и в необдуманных действиях. Здесь нет места трезвомыслию, а есть напряжение нервов и постоянный эмоциональный надрыв. Любовь, в этом смысле, — акт присвоения себе, проявление эгоизма и гордыни», — отметил владыка.

Он объяснил, что совершенно другое понимание у любви жертвенной.

«Жертва требует осмысления, отношения к другому, как к самому себе, принятия ответственности за другого. Тут важны не слова, а конкретные поступки. Жертвенная любовь — это акт отдачи, включение себя в общность с другим. Эмоция уничтожает жертву, превращая ее в глупость или случайность. Бог любит нас именно так — жертвуя Собой и принося Себя в дар», — подчеркнул владыка.

Архиепископ Виктор напомнил, что Господь Свою любовь основывает не на эмоции, а на факте существования человека.

«Он сотворил нас потому, что любит. Усвоив это, мы сами становимся способны полюбить Его. Не потому, что Он нам дает что-то, а потому, что Он есть. В этом и заключается смысл нашей жизни», — подытожил владыка.

В тему: Священник УПЦ объяснил, чем опасен гнев.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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