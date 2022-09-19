В Украине разрешили вторую бустерную дозу вакцины от коронавируса

Главное: Украина получила 400000 доз вакцины от Pfizer в рамках гуманитарной помощи. Препарат уже развозят в регионы.

Детали: В Украине разрешили вторую бустерную прививку от коронавируса всем желающим, Об этом главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил на брифинге в понедельник, 19 сентября.

«Вторая бустерная доза осуществляется с интервалом не менее четырех месяцев после первой бустерной дозы», — отметил Кузин.

Кроме того, главный санврач сообщил, что разрешено прививать от коронавируса детей в возрасте от пяти лет, но при обязательном согласии родителей или опекунов и только препаратом производителя Pfizer.

Кузин сказал, что Украина получила 400000 доз вакцины от Pfizer в рамках гуманитарной помощи, препарат уже развозят в регионы.

«Последние несколько недель наблюдалась нехватка вакцины от Pfizer. Так случилось, поскольку сейчас Украина получает вакцины только в рамках международного механизма COVAX, то есть безвозмездно. Контракты на закупку вакцины от производителей за счет государственного бюджета с целью экономии были разорваны с началом полномасштабного вторжения России», — сообщил главный санитарный врач.

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