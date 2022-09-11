В Полтаве УПЦ раздала гуманитарную помощь переселенцам и провела благотворительные обеды

Главное: В Полтаве Украинская Православная Церковь раздала благотворительную помощь беженцам и вынужденным переселенцам из зоны активных боевых действий.

Также 11 августа во всех храмах и монастырях епархии прошли еженедельные благотворительные обеды для прихожан и всех нуждающихся.

Трапезы организуют каждое воскресенье после Божественной литургии.

При Свято-Макариевском кафедральном соборе Полтавы каждый день с 12.00 до 13.00 проходят благотворительные трапезы для вынужденных переселенцев и беженцев, а также для всех нуждающихся.

Как сообщалось ранее, во Львове в Свято-Георгиевском кафедральном соборе Украинской Православной Церкви приготовили 150 обедов для вынужденных переселенцев и нуждающихся в помощи. Еду в соборе собирают еженедельно для бедных людей, а во время войны также для вынужденных переселенцев.