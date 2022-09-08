Полтавская семинария УПЦ передала помощь украинским военным

Главное: На Полтавщине 8 сентября архиепископ Новосанжарский Вениамин передал благотворительную помощь от прихожан храмов города Горишние Плавни Вооруженным силам Украины.

Детали: Верующие в очередной раз сплотились для помощи Защитникам Украины, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии.

«Совместными усилиями были собраны продукты с длительным сроком хранения, медикаменты, носки и прочее. Автомобиль, приобретенный жителями города, доставит гуманитарную помощь в зону активных боевых действий», — поделились в епархии.

Кроме того, прихожане передали ВСУ бескаркасные военные ноши, приобретенные накануне.

В тему: На Виннитчине верующие УПЦ провели благотворительную ярмарку в поддержку ВСУ.