На Виннитчине верующие УПЦ провели благотворительную ярмарку в поддержку ВСУ

Главное: В Винницкой области провели благотворительную ярмарку в поддержку украинских военных.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, в храме Почаевской иконы Божией Матери города Козятин состоялась благотворительная ярмарка, на которой воспитанники воскресной школы вместе со своими родителями приготовили вкусную выпечку, которую они предлагали попробовать прихожанам храма и детям, которые пришли получить благословение к началу учебного года.

На ярмарке были собраны средства, которые воскресная школа передаст прихожанам этого храма, которые в настоящее время защищают нашу Родину.

Как сообщалось ранее, митрополит Винницкий и Барский Варсонофий вместе с игуменией Антонией, клириками и монахинями Браиловского монастыря передали гуманитарную помощь вынужденным переселенцам.

Священник Винницкой епархии протоиерей Ростислав Шемет передал автомобиль для нужд Вооруженных Сил Украины.

В тему: Одесская епархия УПЦ передала 350 тыс грн и несколько тонн гуманитарной помощи в Святогорскую лавру.