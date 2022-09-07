«Шахтер» помог уволить главного тренера «Лейпцига»

Главное: Накануне донецкий «Шахтер» сенсационно обыграл на выезде немецкий «РБ Лейпциг» со счетом 4:1. Уже сегодня наставник немецкого клуба Доменико Тедеско был уволен.

Детали: Один из грандов немецкого футбола «РБ Лейпциг» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера Доменико Тедеско. Это случилось на следующий день после домашнего поражения 1:4 от «Шахтера» в первом туре Лиги чемпионов.

Тедеско возглавлял «РБ Лейпциг» с декабря 2021 года. В прошлом сезоне завоевал с клубом Кубок Германии.

В Бундеслиге дела у «РБ Лейпциг» в нынешнем сезоне также не ладятся. В пяти стартовых турах команда не одержала ни одной победы, и с 4 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.

RB Leipzig have parted company with Domenico Tedesco with immediate effect. Assistant coaches Andreas Hinkel and Max Urwantschky have also left the club. RB Leipzig will announce his successor in due course. pic.twitter.com/ws66VjFez8 — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) September 7, 2022

В тему: «Челси» уволил тренера после позорного поражения в Лиге чемпионов.