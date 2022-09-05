Жене Трампа после обыска срочно понадобились новые трусы

Главное: Жене экс-президента США Мелании Трамп потребовались новые трусы после недавнего обыска ФБР. Мелания страдает гермофобией.

Детали: После обыска ФБР у Дональда Трампа, его жене Мелании Трамп потребовались новые трусы, пишет американский таблоид Radar. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Собеседники издания рассказали, что Мелания страдает гермофобией. То есть, боится микробов. «Она ненавидит, когда к ней прикасаются, и, конечно же, не хочет надевать белье, которое агенты ФБР трогали своими руками», — заявил собеседник. В связи с обыском Мелания Трамп была вынуждена обновить запасы нижнего белья.

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