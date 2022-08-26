«Днепр-1» узнал соперников в Лиге конференций

Главное: Состоялась жеребьевка группового раунда Лиги конференций. Своих соперников узнал «Днепр-1».

Детали: В пятницу, 26 августа, прошла жеребьевка группового раунда Лиги конференций. Своих соперников узнал «Днепр-1».

Украинская команда сыграет в группе Е с нидерландским «АЗ Алкмар», кипрским «Аполлоном» и лихтенштейнским «Вадуцом».

Другие группы выглядят так:

A: «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Фиорентина» (Италия), «Хартс» (Шотландия), РФШ (Латвия)

B: «Вест Хэм» (Англия), ФКСБ (Румыния), «Андерлехт» (Бельгия), «Силькеборг» (Дания)

C: «Вильярреал» (Испания), «Хапоэль Беер-Шева» (Израиль), «Аустрия» (Австрия), «Лех» (Польша)

D: «Партизан» (Сербия), «Кельн» (Германия), «Ницца» (Франция), «Словацко» (Чехия)

F: «Гент» (Бельгия), «Мельде» (Норвегия), «Шэмрок Роверс» (Ирландия), «Юргорден» (Швеция)

G: «Славия Прага» (Чехия), «ЧФР Клуж» (Румыния), «Сивасспор» (Турция), «Балкани» (Косово)

H: «Базель» (Швейцария), «Слован» (Словакия), «Жальгирис» (Литва), «Пюник» (Армения)

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