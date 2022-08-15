Предстоятель УПЦ рассказал о мужестве в борьбе с грехом

Главное: Человек, который, несмотря на все трудности, не сходит с пути исполнения Божественных законов, уподобляется святым мученикам.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

«Мы страдаем, когда на нас давят, нас уговаривают нарушить Божественный закон. Итак, когда человек живет согласно Божественному закону, при этом страдает, но не сходит с намеченной дороги, то он в некоторой мере уподобляется святым мученикам», — подчеркнул Предстоятель.

Он объяснил, что на этом пути человек может страдать от своих страстей, плохих привычек, других людей, которые, не понимая, что они делают, оскорбляют его. Демоны, дьявол постоянно соблазняют человека и хотят его гибели.

Архипастырь призвал православных христиан идти по Божьей дороге и пытаться, насколько хватит сил и мужества, также исполнять Божественные законы.

«Когда человек страдает за Бога, он так проявляет свою любовь к Господу. Такого человека Бог наполняет Своей й Божественной благодатью, утешающей в скорбях, болезнях, которая помогает жить достойно на земле», — подытожил Митрополит Онуфрий.

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