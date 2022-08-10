Запорожским медикам при поддержке УПЦ передали машины скорой помощи

Главное: В Запорожье при поддержке Украинской Православной Церкви и Благотворительного фонда Вадима Новинского медикам передали автомобили скорой помощи.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на прессслужбу Запорожской епархии, автомобили освятил митрополит Лука.

«Если врач имеет знания, но не имеет необходимых инструментов, оборудования, то он мало чем может помочь больному. Что же говорить о тех случаях, когда больной находится за десятки километров, а его необходимо срочно перевезти в больницу для неотложной операции? Конечно, хотелось бы, чтобы наши люди никогда не болели и эти машины оставались без работы. Но, к сожалению, это произойдет не скоро. И пока это счастливое время не наступило, мы надеемся, что этот дар послужить многим людям и поможет врачам спасти ни одну человеческую жизнь», — отметил владыка.

Митрополит Лука поблагодарил благотворителей и подчеркнул, что в тяжелое военное время Украинская Православная Церковь всегда остается со своим народом.

Как сообщалось ранее, в Одессе Украинской Православной Церковью и благотворительным фондом Вадима Новинского в честь «Покрова Пресвятой Богородицы» медикам передано 10 автомобилей.

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