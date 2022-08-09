На Виннитчину при поддержке УПЦ передали автомобиль скорой помощи

Главное: В Винницкую область Украинская Православная Церковь передала медикам автомобиль скорой помощи.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.vinnica.ua, автомобили были закуплены в ЕС Фондом Вадима Новинского и передаются в регионы, где идут боевые действия и где особенно важен транспорт для эвакуации раненых.

«Сегодня оперативно оказать медицинскую помощь невозможно без транспортных средств, доставляющих медиков в места происшествия. Церковь еще раз, доказывая добрыми делами свою верность украинскому народу, оказывает значительную помощь», — говорится в сообщении на епархиальном сайте.

Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий совершил освящение медицинского автомобиля в Браиловском женском монастыре.

После освящения автомобиль направили в одну из больниц Жмеринского района.

Как сообщалось ранее, автомобили для медиков доставили в Одессу, Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Николаев, Сумскую область, другие города Украины. Также машины поступили в Центр спасения жизни и в Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени М.М. Амосова для формирования мобильных бригад. Цель Фонда — доставить в Украину не меньше 100 автомобилей.