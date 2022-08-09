На Виннитчину при поддержке УПЦ передали автомобиль скорой помощи

Страшная правда про кришнаитов
По военному аэродрому в Крыму попало 6 ракет. Минобороны РФ отрицает «прилеты»
Украина прекратила транзит российской нефти
В Украине оценили последствия возможной аварии на ЗАЭС
Стало известно, при каком условии Зеленский посетит саммит G20 в Индонезии
В ОП объяснили, зачем Россия предлагает Украине переговоры
Российские авиакомпании начали разбирать свои самолеты на запчасти
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 42 640 солдат
Названа главная угроза для Запорожской АЭС
Россияне заминировали и готовы взорвать ЗАЭС, - Энергоатом
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 42 340 солдат