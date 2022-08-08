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Новости > Священник УПЦ рассказал, о чем принято просить Ангела Хранителя

Священник УПЦ рассказал, о чем принято просить Ангела Хранителя

Александра Кудрявцева
08.08.22 14:15
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Священник УПЦ рассказал, о чем принято просить Ангела Хранителя
Главное: Ангела Хранителя нужно просить, чтобы он охранял на жизненном пути от дьявольских искушений и сохранил от всякого зла.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом YouTube-каналу «Православная Церковь» рассказал преподаватель Киевской духовной академии и семинарии иеромонах Митрофан (Божко).
 
«Ангел Хранитель является ближайшим другом и спутником православного христианина. Поэтому отношение к Ангелу Хранителю должно быть таким, как и отношение к своему другу. И как можем попросить у своих друзей то, в чем нуждаемся, сказать им то, что чувствуем, что болит, и обратиться к настоящему другу в любое время суток, в любом положении и обстоянии, точно также можем обращаться к своему Ангелу Хранителю», — сказал отец Митрофан.
 
Он отметил, что чаще всего обращаемся к Ангелу Хранителю, чтобы он сохранил нас, поэтому он и называется — Хранителем. «Чтобы он охранял на жизненном пути от искушений дьявольских, потому что дьявол может подсовывать разные картинки, разные искушения в жизни, чтобы человек впал в грех и дальше этот грех послужил поводом к погибели. Поэтому просим Ангела Хранителя, чтобы он сохранил от всякого зла», — пояснил преподаватель КДАиС.
 
 
Также, как отмечает отец Митрофан, нужно просить Ангела Хранителя, чтобы он помог преуспевать в добрых делах. «Мало удерживаться от зла, нужно еще творить добро, чтобы возрастать в своей духовной жизни. Поэтому просим у Ангела Хранителя помощи в добрых делах», — добавил он.
 
«Когда чувствуем боязнь, когда чувствуем нападение духовное или страх одолевает, можем обратиться к Ангелу Хранителю. Этот страх может быть настоящим и реальным, этот страх можем быть мнимым, потому что можем бояться тех вещей, которые не страшны, но по немощи человеческой их боимся. И можем в этот момент обратиться к Ангелу Хранителю за помощью: „Укрепи, направь и защити от всего, что не знаем или боимся, помоги идти ко спасению и встречи с Богом“», — отмечает иеромонах Митрофан (Божко).
 
Священник напомнил, что Ангелы Хранители — это служебные духи, которые служат спасению человека. «Они ходатайствуют о нас Богу, и поэтому как Господь принес Себя в жертву человеческого спасения, так и Своих служителей Он направляет для того, чтобы они помогали человеку», — заключил преподаватель КДАиС.
 
В тему: Священник УПЦ рассказал, сколько небесных покровителей может быть у человека.
 

Тэги: ангел-хранитель, УПЦ

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