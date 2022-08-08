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Новости > Епископ УПЦ объяснил, почему основополагающим в жизни должны быть Христос и Евангелие

Епископ УПЦ объяснил, почему основополагающим в жизни должны быть Христос и Евангелие

Александра Кудрявцева
07.08.22 17:50
318
Епископ УПЦ объяснил, почему основополагающим в жизни должны быть Христос и Евангелие
Главное: Главное в Православии — это не история Церкви, не мировоззрение, не каноны и не иконы, а Христос.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.
 
«История Церкви говорит, что всегда существовала категория власть имущих, которые пытались сделать Церковь послушной марионеткой в своих руках. Одни делали это из ненависти к Церкви, желая Ее уничтожить в случае неповиновения, другие — наоборот, из лучших побуждений, искренне веря в свою религиозность. На протяжении веков примеров такого отношения политиков к Церкви набралось множество, но не меньше их и среди людей, далеких от власти», — сказала епископ Виктор.
 
Владыка обратил внимание, что существует также категория верующих, которые считают, что быть православным христианином и при этом не интересоваться политикой — это не только неправильно, но и никак неоправданно.
 
«Православие для таковых — это вид определенной идеологии, сформировавшейся в поздневизантийскую эпоху и базирующейся на четких принципах, среди которых часто слышим слова „монархия“, „империя“, „борьба с мировым злом“, „глобализация“ и прочее», — отметил архиерей.
 
Иерарх УПЦ считает, что каждый человек имеет право придерживаться каких-то политических принципов или не придерживаться никаких. Он может быть монархистом, стремиться к возрождению империи и при этом бороться с мировым злом и глобализацией. «Он может исповедовать совершенно противоположные политические взгляды. Но, при всем этом, называть такого человека верующим уже очень трудно», — добавил он.
 
«Потому что, если во главу угла своей жизни он ставит указанные выше, впрочем как и неуказанные, политические принципы, а не Христа и Евангелие, то Православие для него становится средством, при помощи которого он обосновывает свои убеждения, но не живое общение с Богом. Такому человеку, по большему счёту, Бог не нужен. Ему нужна „система“, опираясь на которую он занимается „переустройством мира“. И в этом смысле, Православие — только почва для построения такой „системы“, а на его месте могла бы быть и какая-то другая идеология», — пояснил владыка.
 
Епископ Виктор отметил, что главное в Православии — это не история Церкви, не мировоззрение, не каноны и не иконы, а Христос.
 
«Они увлекаются политической борьбой, забывая при этом о борьбе с грехом и собственной гордыней, читают „аналитические статьи“, изредка или совсем не читая Евангелие, разбираются в тонкостях политики стран Запада, и вообще не интересуются „Добротолюбием“ или отцами Церкви. Все это очень печально и прискорбно», — продолжил архиерей.
 
Владыка напомнил, что Церковь — это место для всех.
 
«Но это место, вне которого нужно оставить все свои „земные попечения“, забыть о „переустройстве мира“ при помощи политики, и заняться переустройством самого себя. „Ищите прежде Царствия Небесного, а все остальное приложится вам“, — однажды, раз и навсегда, сказал Христос. И более внятно и понятно сказать о том, чем должен заниматься христианин, просто невозможно», — подытожил иерарх УПЦ.
 
В тему: Епископ УПЦ рассказал о правильном отношении к пожилым людям.

Тэги: православие, УПЦ, епископ Виктор

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