Метеорологи назвали одно из самых горячих мест в мире в ближайшие дни

Главное: В ближайшие дни в столице Британии ожидается до 41°C. Температура здесь будет выше чем в Западной Сахаре и Карибском бассейне.

Детали: Британские метеорологи прогнозируют на этой неделе самый жаркий день в Великобритании за всю историю наблюдений. В частности, предполагается, что температура поднимется до 41°C, сообщает BBC.

Специалисты предупредили об экстремальной жаре в понедельник и вторник на большей части территории Англии, от Лондона и юго-востока до Йорка и Манчестера.

Высокие температуры также прогнозируются по всей Британии — с «оранжевыми» уровнями предупреждений в остальной Англии, во всем Уэльсе и некоторых частях Шотландии. Издание отмечает, что самая высокая температура +38,7°C в Британии зафиксировали в Кембридже в 2019 году.

Метеорологи уверяют, что в понедельник Лондон станет одним из самых жарких мест в мире. Температура поднимется выше чем в Западной Сахаре и Карибском бассейне. Жаркая погода удержится во вторник. Ночная температура, по прогнозам, будет практически 20°C, но уже в среду станет прохладнее.

Метеобюро страны впервые выпустило «красное» предупреждение, с тех пор как система была введена в прошлом году.

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