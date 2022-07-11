Управделами УПЦ рассказал, чему учит пример святых апостолов Петра и Павла

Главное: Когда в запале чувства собственной «праведности» спешим осудить ближнего, стоило бы вспомнить судьбу первоверховных апостолов.

«Сейчас, когда Церковь, как и весь мир, охвачена волнениями, есть соблазн впасть в максимализм. Многие люди уверены в собственной правоте и склонны чуть ли не проклинать тех, кто с ними не согласен. Всё больше раздражения и гнева вокруг», — сказал митрополит Антоний.

Владыка напомнил о первоверховных апостолах — Петре и Павле.

"Петр — первый призванный апостол. Самый преданный, самый пламенный ученик Христа. Тот, чью бескомпромиссную веру Сам Господь привел в пример:"Я говорю тебе: ты — Петр [камень], и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах" (Мф. 16:18–19). И вот этот ученик трижды отрекается от своего Господа и Учителя. Но он же находит в себе силы раскаяться, подняться и продолжить свое служение вплоть до мученической смерти, спустя несколько десятилетий«, — продолжил он.

Архиерей отметил, что Павел — рожденный с именем Савл, изначально вообще не был учеником Христа, более того, был одним из жесточайших преследователей первых христиан.

«И он же смог отказаться от своих заблуждений и войти в сонм апостолов, а Церковь вместе с Петром называет его первоверховным. Он так же, как и Павел, завершает свой земной путь мученичеством», — добавил управделами УПЦ

Митрополит считает, что когда мы в запале чувства собственной «праведности» спешим осудить ближнего, стоило бы вспомнить судьбу первоверховных апостолов. «Возможно, кто-то мог бы осудить Петра за его отречение, а Павла — за те деяния, когда он был гонителем Церкви Христовой, не зная их дальнейшего жизненного пути. Но ведь и мы не знаем путей тех, кого намерены осудить. А сколько еще всего остается сокрытого от нас», — пояснил владыка.

«Но также важно осознать собственный путь и сравнить себя с апостолами: на каком этапе находимся сами? Не на этапе ли гонения праведных или, быть может, на этапе отречения? Мы так часто заблуждаемся насчет ближних и насчет себя самих. Но только сердце, очищенное искренним покаянием, может избавить нас от заблуждений. И только Господь в конце концов всё расставит на свои места. И да поможет Он очутиться по Его правую руку на Страшном суде», — заключил митрополит Антоний.