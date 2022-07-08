Управделами УПЦ рассказал о духовном значении таинств Церкви

Главное: В Таинствах Церкви человеку даются благодатные дары, необходимые для спасения.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«В православном догматическом учении понятие „Таинство“ относится не ко всем священнодействиям, но только к основным, которые Церковь выделяет из числа всех прочих и усваивает им особый статус. Таких священнодействий семь: Крещение, Миропомазание, Евхаристия, Покаяние, Священство, Брак и Елеосвящение», — напомнил митрополит Антоний.

Владыка обратил внимание, что в Церкви существует два основных критерия, по которым таинства отличаются от остальных священнодействий.

«Таинства являются богоустановленными, то есть, их появление в жизни Церкви относится непосредственно ко времени земной жизни Господа Иисуса Христа и Его апостолов. Все остальные священнодействия появились позже, или о них нет определенного учения в Божественном Откровении. Во-вторых, в обычных священнодействиях преподаваемая благодать имеет общий характер. Через них человеку преподается спасительная благодать, и призывается благословение Божие на те или иные виды деятельности (молебны о путешествующих, учащихся) или на некоторые материальные предметы (например, при освящении жилища), но при этом невозможно с определенностью сказать, как именно эта благодать действует в человеке, какие изменения в его жизни, в состоянии его природы она вызывает», — объяснил управделами УПЦ.

Он подчеркнул, что в Таинствах же действие благодати носит конкретный характер: человек возводится на качественно иной уровень христианского бытия.

«В Крещении человек духовно возрождается; в Миропомазании получает необходимые для христианской жизни дары Святого Духа; в Таинстве Брака мистически соединяется со своей супругой (супругом) в плоть едину; в Таинстве Покаяния получает прощение грехов и воссоединяется с Церковью. В Таинствах человеку преподаются все благодатные дары, необходимые для спасения. Все остальные священнодействия, при всей своей значимости и полезности для духовной жизни, имеют вспомогательный характер», — подытожил митрополит Антоний.

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