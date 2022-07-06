На Волыни, Виннитчине и Буковине священники УПЦ отпели украинских воинов

Берлин готов предоставить Украине гарантии безопасности
В Генштабе отменили скандальное решение о запрете передвижения по Украине без справки из военкомата
Германия поддержала отправку Украине всего необходимого вооружения
В Минобороны рассказали, кто из женщин обязан встать на воинский учет
В ОП предрекают серьезные проблемы для российской армии в ближайшее время
Зеленский отреагировал на скандальное правило для военнообязанных
В Одессе закрыли все пляжи
В Британии сразу два министра ушли в отставку на фоне нового скандала
Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 36,5 тысяч солдат
Подписана декларация о восстановлении Украины после войны