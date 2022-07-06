На Волыни, Виннитчине и Буковине священники УПЦ отпели украинских воинов

Жители Херсона в шоке от цен на товары первой необходимости

В ОП назвали причины, по которым Россия обстреливает свои города

На Виннитчине УПЦ организовала благотворительный сбор для людей с инвалидностью

Вадим Новинский сложил депутатские полномочия и займется гуманитарной деятельностью совместно с УПЦ

В Киеве начали выдавать повестки на пляжах

В Генштабе отменили скандальное решение о запрете передвижения по Украине без справки из военкомата

Еще пять британских министров ушли в отставку

06.07.22 16:33

Берлин готов предоставить Украине гарантии безопасности

06.07.22 16:14

В Генштабе отменили скандальное решение о запрете передвижения по Украине без справки из военкомата

06.07.22 15:57

Германия поддержала отправку Украине всего необходимого вооружения

06.07.22 13:50

В Минобороны рассказали, кто из женщин обязан встать на воинский учет

06.07.22 12:28

В ОП предрекают серьезные проблемы для российской армии в ближайшее время

06.07.22 12:12

Зеленский отреагировал на скандальное правило для военнообязанных

06.07.22 11:20

В Одессе закрыли все пляжи

06.07.22 10:48

В Британии сразу два министра ушли в отставку на фоне нового скандала

06.07.22 10:03

Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 36,5 тысяч солдат

05.07.22 16:52

Подписана декларация о восстановлении Украины после войны