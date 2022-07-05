Львовский митрополит прокомментировал решение городского совета о запрете УПЦ

Главное: Запрет Украинской Православной Церкви властями Львова нарушает положения Декларации прав человека ООН, Конституцию и законы Украины.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на upc.lviv.ua, об этом заявил митрополит Львовский и Галицкий Филарет, комментируя решение запретить на территории Львовской городской территориальной общины деятельность Украинской Православной Церкви.

«Всеобщей декларации прав человека, принятой Генассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, в статье 18 провозглашается, что каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов». Таким образом, подчеркнул владыка, свобода мысли, совести и религии является частью основополагающих прав, признанных Организацией Объединенных Наций«, — отметил митрополит Филарет.

Владыка напомнил, что в Украине право на свободу мысли, совести и религии закреплено в Конституции Украины и в Законе Украины «О свободе совести и о религиозных организациях».

«Считаем, что депутаты Львовского городского совета, принимая решение о запрете деятельности Церкви, нарушают Закон, действуют вопреки нормам международного права, Конституции Украины, Закону Украины „О свободе совести и религиозных организациях“, что недопустимо», — подчеркнул иерарх УПЦ.

Он назвал решение Львовского горсовета «прямым вмешательством в дела Церкви» и добавил, что «подобные противоправные решения органов местного самоуправления принимаются при отсутствии каких-либо законных оснований».

Митрополит Филарет объяснил, что, согласно статье 19 Конституции Украины, органы государственной власти, органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны действовать только на основании, в рамках полномочий, предусмотренных Конституцией и Законами Украины. Согласно пп.9 п. 1 ст. 8 Закона Украины «О правовом режиме военного положения», органы местного самоуправления в условиях военного положения могут ставить вопрос о запрете только политических партий и общественных объединений в порядке и способами, определенными Конституцией и законами Украины. У них нет полномочий запрещать деятельность религиозных организаций, поскольку прекращение деятельности религиозной организации может происходить только по решению суда при наличии соответствующих оснований — согласно в статье 16 Закона Украины «О свободе совести и о религиозных организациях».

Владыка подчеркнул, что действующее законодательство Украины и даже военное положение не дает права органам местного самоуправления запрещать деятельность религиозных организаций.

«Заявляем, что такие решения преступны, ничтожны и заведомо незаконны. Как следствие, они становятся причиной внутреннего ослабления нашего государства в условиях войны и существенным препятствием для достижения мира в Украине, к которому мы все стремимся и за который проливается кровь», — подытожил митрополит Филарет.

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