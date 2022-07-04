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Новости > Священник УПЦ объяснил, как отличить настоящего старца от самозванца

Священник УПЦ объяснил, как отличить настоящего старца от самозванца

Александра Кудрявцева
04.07.22 14:30
209
Священник УПЦ объяснил, как отличить настоящего старца от самозванца
Главное: Старец прилагает все усилия, чтобы привести человека к Христу, а лжестарец пытается привести человека к себе.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков.
 
«В церковной традиции старец — это духовно опытный человек. Не просто старик, пожилой священник или монах. Не человек, умудрённый годами и житейским опытом. А именно носитель духовного опыта. Отсюда единственная цель, с которой нужно искать старца, — нужды духовной жизни», — отметил отец Владимир.
 
Он считает, что на определённом этапе духовной жизни, возникают вопросы, на которые простому приходскому батюшке ответить не по силам. «Вот тут и появляется нужда в старце. В мудром и духовно опытном наставнике, способном направить течение духовной жизни в нужное русло. Верующий с таким запросом к шарлатану вряд ли попадёт. Духовная жизнь, её закономерности и проблемы и близко не соприкасаются со сферой интересов шарлатанов. Их контингент — это те, кто ищет чудес, кто суеверен, кто хочет излечиться от всех болезней и непременно чудом, кто желает взойти на высоты духовности, минуя труд и работу над собой», — объяснил священник.
 
По его словам, первое, что нужно помнить, чтобы не попасться шарлатану: «нельзя искать „старца“ ради исцеления, морального удовлетворения, восхищения».
 
«Второе. Есть ряд критериев, которые отличают старца от лжестарца. Если первый прилагает все усилия, чтобы привести человека к Христу и именно Христос находится в центре его мировоззрения и духовнической практики, то лжестарец пытается привести человека к себе, пользуясь в том числе и именем Христа для этой цели. Старец стремится направить свободную волю человека к Богу, лжестарец эту свободную волю стремится подавить. Старец с вниманием и благоговением относится к многовековому аскетическому опыту Церкви и подобное отношение старается привить другим. Лжестарец опытом Церкви и аскетическим учением пренебрегает», — продолжил священник.
 
В завершении протоиерей Владимир Пучков призвал не пренебрегать своим приходским священником и не стремитесь к человеку ради того, чтобы что-то узнать, получить или чудесно заиметь.
 
«Научитесь принимать решения, нести за них ответственность и не перекладывать её ни на кого другого, не ждите, что проблемы разрешит кто-либо другой. Проявите внимание к изучению аскетического опыта Церкви, запомните для себя хотя бы самые главные очевидности и закономерности духовной жизни. Знание сделает вас менее восприимчивыми к внушениям шарлатанов. Идя к человеку, имеющему репутацию старца, не поленитесь обратить внимание на то, что собой представляют его духовные чада и каковы плоды его духовнической деятельности», — заключил священник.
 
В тему: Священник УПЦ рассказал о том, что нельзя делать, когда приходишь в храм.
 

Тэги: УПЦ

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