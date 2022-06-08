Верующие УПЦ Ровенщины передали гуманитарную помощь в Чернигов

Главное: Настоятели приходов Корецкого благочиния на Ровенщине собрали помощь для жителей Чернигова.

Детали: Как сообщает Центр информации со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, сбор гуманитарной помощи организовали на базе Корецкого Центра детского и юношеского творчества.

Кроме жителей города, верующих и волонтеров в сборе гуманитарной помощи принимают участие депутаты Корецкого городского совета и предприниматели.

«Большое количество продуктов и предметов гигиены собрали в Георгиевском, настоятель протоиерей Андрей Дячек и Сергиевском,настоятель священник Ярослав Холодницкий храмах города Корца, Михайловском храме села Сторожева, настоятель священник Роман Наумчук, Параскевинском храме села Даничева, настоятель протоиерей Александр Новак, Ильинском села Гвоздова, настоятель протоиерей Тарасий Трофимчук, Иаковском села Харалуга, настоятель протоиерей Иоанн Федорчук и Петропаловском храме села Великие Межиричи, настоятель священник Георгий Сухой», — поделились в Ровенской епархии.

Верующие и духовенство принесли консервацию, пищевые продукты, крупы, одежду, инструменты, бытовую химию. Также удалось собрать более 20 тысяч гривен, половину из которых потратили на приобретение гуманитарной помощи, а остальные средства оставили на следующую поездку, которая запланирована через месяц.

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