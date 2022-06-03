В УПЦ рассказали, как удалось организовать гуманитарную миссию из Румынии

Главное: Румынская Православная Церковь передала более 1000 тонн гуманитарной помощи передала украинцам за три месяца войны.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб канал «Українська Православна Церква», из Центра гуманитарной помощи Черновицко-Буковинской епархии, куда доставляли грузы, гуманитарная помощь распределялась между пострадавшими от военных действий и принявшими наибольшее количество беженцев епархиями УПЦ.

Почти половину груза было привезено на территорию нашей страны благодаря трудам клирикам Украинской Православной Церкви румынского происхождения братьям-протоиереям Димитрию и Николаю Попеску.

Патриарх Румынский Даниил благословил открыть в ряде епархий (Сучавская и Рэдэуцкая, Ясская, Нижнедунайская архиепископии, Марамурешская и Сатмарская епископия), в том числе в городах поближе к Украине, центры сбора гуманитарной помощи.

В целом помощь Румынской Православной Церкви (включая грузы гуманитарной помощи) украинцам, согласно отчёту за 25 мая, составила уже более 7 миллионов евро.

Гуманитарная помощь, состоящая из денег и продуктов (горячее питание, продукты питания, детское питание, предметы гигиены, лекарства, одеяла, одежда, игрушки и прочее), составила 1 374 868 лей (274 974 евро).

Услугами перевода воспользовались 2 104 прибывших беженцев, организационными услугами и консультированием — 2 686, медицинской помощью — 139 и образовательными услугами — 891 человек.

Также выполнено 160 гуманитарных перевозок в Румынии, 12 направлено в Украину и 2 — в Молдову. Их общая стоимость составила 551 807 лей (110 361 евро).

В акции Румынского Патриархата «Сдай кровь для Украины» приняли участие 198 новых доноров.

Гуманитарная помощь, оказанная епархиями Румынской Православной Церкви в партнёрстве с Федерацией благотворительности, составила 2 750 820 лей (550 164 евро).

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