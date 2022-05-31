Определен лучший футболист Лиги чемпионов

Главное: Лучшим футболистом Лиги чемпионов стал Карим Бензема. Он забил 15 мячей.

Детали: 34-летний французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема признан лучшим футболистом прошедшей Лиги чемпионов. Такое решение приняли в УЕФА.

Бомбардир наколотил пятнадцать мячей, также на его счету одна голевая передача.

Как известно, его команда обыграла в финале английский «Ливерпуль» со счетом 1-0, хотя сам лауреат на этот раз не забил.

Стоит добавить, что для француза это уже пятая победа в самом престижном клубном турнире Европы.

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