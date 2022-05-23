На Львовщине храм УПЦ передал автомобиль для ВСУ

Турция может заменить Россию на газовом рынке Европы
Нефтяное эмбарго против РФ может быть принято без Венгрии
Бензин и солярка в Украине продолжают дорожать
На Путина было совершено покушение, — ГУР
Российский военный Шишимарин осуждён пожизненно за убийство мирного жителя
Медведчук дал показания против Порошенко
В Украине продлили военное положение и мобилизацию
«Азовсталь» покинули все 2439 украинских военных
«Азовсталь» уже покинули почти 2000 украинских военных
В НБУ объяснили, почему дорожает доллар
В приложении Дія появилась новая важная услуга