На Львовщине храм УПЦ передал автомобиль для ВСУ

Главное: На Львовщине в Бориславе Свято-Покровский приход Украинской Православной Церкви передал легковой автомобиль на нужды ВСУ.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на upc.lviv.ua , освящение автомобиля совершил протоиерей Дионсий Буренко в сослужении духовенства храма.

После освящения и благословения автомобиль отправился на передовую.

Священник выразил благодарность семье Кушниров за жертву и активную гражданскую и патриотическую позицию.

Как сообщалось ранее, в столице община Академического храма в честь Воскресения Христова Киевской духовной академии и семинарии УПЦ передала внедорожник военнослужащим ВСУ.