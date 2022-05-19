Митрополит УПЦ передал помощь жителям Киевщины

Британия поставит Украине еще больше вооружения
Европарламент отменил пошлины на весь украинский экспорт
В России назвали условие для разблокировки украинских портов
В ОП дали четко понять, когда Украина прекратит огонь
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла уже 28,5 тысяч солдат
В Украине судят российского военного. Ему светит пожизненное заключение
В Украине собираются продлить всеобщую мобилизацию
Число жертв в результате ракетного удара по Десне выросло
В ОП думают над новым видом мобилизации в Украине
Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла уже 28,3 тысячи солдат