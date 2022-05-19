Митрополит УПЦ передал помощь жителям Киевщины

Главное: Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий передал гуманитарную помощь жителям села Озера Бородянского района Киевской области.

Гуманитарную помощь митрополит Варсонофий вместе со священником Михаилом Файкуном раздали прихожанам Озерского храма в честь Архистратига Михаила и жителям села.

Оказание помощи жителям Бородянского района стало возможным благодаря «Украинско-немецкому гуманитарному фонду» и его управляющему Артему Шамраю.

Как сообщалось ранее, в Полтаве священник Украинской Православной Церкви передал лекарства и товары медицинского назначения в нейрохирургическое отделение областной больницы им. М.В. Склифосовского.