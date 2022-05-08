Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > УПЦ помогает украинским беженцам, военным и всем нуждающимся

УПЦ помогает украинским беженцам, военным и всем нуждающимся

Александра Кудрявцева
08.05.22 14:35
91
УПЦ помогает украинским беженцам, военным и всем нуждающимся
Главное: Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.
 
По благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора было проведено три кондитерских мастер-класса для детей из детских домов «Барвинок» и «Объятия», вынужденно переселившихся в Мукачево из города Днепр. Творческое мероприятие состоялось при содействии настоятеля Свято-Троицкого храма Мукачево протоиерея Ярослава Поповича.
 
Верующие Винницкой епархии УПЦ собрали 7 тонн гуманитарной помощи для пострадавших жителей Харькова. В сопровождении секретаря епархии груз отправился к месту назначения.
 
Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий наградил грамотами меценатов за переданную гуманитарную помощь для вынужденных переселенцев, находящихся на территории епархии, а также ученых, которые провели высокопрофессиональное медицинское обследование для сестер Браиловского монастыря.
 
В Харьковскую епархию прибыл благотворительный гуманитарный груз из Тернопольской епархии УПЦ.
 
С благословения митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия духовенство епархии, братия Покровской мужской обители, студенты Харьковской духовной семинарии, сестры милосердия и волонтеры епархии передают данную помощь харьковчанам, проживающим в опасных районах, находящимся в больницах и всем нуждающимся.
 
Также митрополит Онуфрий передал продукты питания и средства гигиены в госпиталь Харькова и жителей микрорайона Северная Салтовка, находящегося под постоянными обстрелами. Благотворительную помощь харьковчанам развезли священнослужители и волонтеры Харьковской епархии.
 
Община Свято-Успенского храма Хмельницкого передала 10 тысяч гривен на нужды ВСУ.
 
В Одесской епархии духовенство, православная молодежь и активные прихожане одесских храмов и монастырей уже 72 дня организуют чаепитие с угощениями, бутербродами и горячими обедами на железнодорожном вокзале.
 
«Отметим, что это хорошо скоординированная миссия, в которой каждый городской православный храм отвечает за свое направление: кто занимается обеспечением, кто готовит, кто взял на себя логистику, а кто занимается непосредственно раздачей и коммуникацией с людьми на вокзале. Даже в дни, когда эвакуационных поездов на перронах нет, православные волонтеры все равно приходят на вокзал с чаем и сладостями, потому что это еще одно из самых людных мест в городе. Это место, где в усиленном режиме работают работники железной дороги и коммунальных служб, где ожидают и провожают поезда сотни пассажиров и их близких. Для них наше бескорыстное радушие и стакан горячего чая — это часто один из немногих радостных моментов в день. Именно поэтому мы продолжаем во славу Божью», — рассказывают в Одесской епархии УПЦ.
 
В тему: УПЦ во всех регионах помогает украинским военным, беженцам, медикам и нуждающимся.

Тэги: война, гуманитарная помощь, УПЦ

Комментарии

Статьи

27.04.22 09:02

Скорая война в Приднестровье неизбежна?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Тарифы на коммунальные услуги во время войны в Украине: что с ними происходит?
08.05.22 09:09

Тарифы на коммунальные услуги во время войны в Украине: что с ними происходит?

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
08.05.22 15:00

В УПЦ заявили, что запрет Церкви в Броварах не имеет юридической силы
08.05.22 12:50

На Волыни и Виннитчине священники УПЦ отпели погибших украинских военных
08.05.22 12:05

Управделами УПЦ рассказал о подвиге святых жен-мироносиц
08.05.22 11:40

Сегодня верующие УПЦ отмечают православный женский день - память жен-мироносиц
07.05.22 16:50

В УПЦ назвали запрет общин преступным решением
07.05.22 16:25

В Шепетовке пытаются захватить кафедральный собор УПЦ
07.05.22 12:40

Митрополит УПЦ объяснил, почему Бог допускает войну
07.05.22 12:20

В УПЦ попрощались с погибшими украинскими военнослужащими
07.05.22 11:57

УПЦ во всех регионах помогает украинским военным, беженцам, медикам и нуждающимся
06.05.22 16:58

Вышел трейлер приквела «Игры престолов»
07.05.22 16:50

В УПЦ назвали запрет общин преступным решением
06.05.22 15:25

Между Украиной и Польшей не будет границы, — Дуда
06.05.22 13:35

Около острова Змеиный горит вражеский фрегат, — СМИ
06.05.22 12:45

Обнародованы новые цены топлива на заправках
06.05.22 11:49

На Луганщине ожидается мощное наступление вражеской армии
05.05.22 16:57

Украина и Польша подписали оборонный меморандум
05.05.22 14:44

Ограничения на выезд мужчин за границу могут ослабить
05.05.22 13:47

ВСУ перешли в контрнаступление на двух направлениях
05.05.22 12:17

Генштаб ВСУ сообщает, что в Украине уже погибли 24,7 тысяч российских солдат
05.05.22 11:37

В Киеве могут вернуть плату за проезд в общественном транспорте
06.05.22 12:45

Обнародованы новые цены топлива на заправках
02.05.22 11:53

Путин — в шаге от объявления полномасштабной войны Украине, — The Sun
03.05.22 16:59

В Украине перенесли празднование Дня победы
03.05.22 15:54

В Украине запретили деятельность пророссийских партий
03.05.22 12:49

Экс-нардепа Царева приговорили к 12 годам тюрьмы
02.05.22 12:33

В Украине может исчезнуть один из самых популярных видов бензина
04.05.22 09:29

В Нью-Йорке украинцы подрались из-за русского языка
02.05.22 10:34

Британцы считают, что Россия все же атакует Молдову
03.05.22 14:14

Орбан рассказал Папе Римскому, когда Россия планирует закончить войну в Украине
06.05.22 09:38

В Киеве горела гостиница – эвакуировали сотню людей
Фото и Видео
Вышел трейлер приквела «Игры престолов»
Вышел трейлер приквела «Игры престолов»
Вышел трейлер приквела «Игры престолов»
Вышел трейлер приквела «Игры престолов»
Украина получит Воронеж и Ростов. Китайцы показали, как будет выглядеть мир после раскола России
Украина получит Воронеж и Ростов. Китайцы показали, как будет выглядеть мир после раскола России
Между Украиной и Польшей не будет границы, — Дуда
Между Украиной и Польшей не будет границы, — Дуда
Около острова Змеиный горит вражеский фрегат, — СМИ
Около острова Змеиный горит вражеский фрегат, — СМИ
Австралийские ученые узнали о пчелах кое-что невероятное
Австралийские ученые узнали о пчелах кое-что невероятное
Украине предоставят мощный пакет помощи для победы в войне и восстановление
Украине предоставят мощный пакет помощи для победы в войне и восстановление
Над Москвой несколько дней кружит «самолет судного дня»
Над Москвой несколько дней кружит «самолет судного дня»
Жуткое ДТП в Ровенской области унесло десятки жизней
Жуткое ДТП в Ровенской области унесло десятки жизней
Украинский блогер-каннибал съел мясо с обгоревшей кости солдата
Украинский блогер-каннибал съел мясо с обгоревшей кости солдата
Месси показал удивительный трюк на тренировке
Месси показал удивительный трюк на тренировке
fraza.com
Новости блогосферы
07.05.22 21:42

Война в Украине усилила раскол между Западом и Востоком, Югом и Севером
23.04.22 22:00

Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?
19.04.22 21:57

Советы, как не подорваться на мине во время войны в Украине
11.04.22 21:35

Санта Муэрте понад усє

Опрос

Применит ли Путин ядерное оружие в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.