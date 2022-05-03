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Новости > В Одесском Иверском монастыре УПЦ рассказали о последствиях ракетного удара

В Одесском Иверском монастыре УПЦ рассказали о последствиях ракетного удара

Александра Кудрявцева
03.05.22 13:10
530
В Одесском Иверском монастыре УПЦ рассказали о последствиях ракетного удара
Главное: В Одесском Иверском монастыре Украинской Православной Церкви из-за ракетного удара пострадали монастырские строения.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, в результате обстрела 2 мая в доме рядом с монастырем погиб ребенок.
 
«В результате обстрела дома по соседству с монастырем погиб 13-летний ребенок, сильно пострадала несовершеннолетняя девочка и еще ранены. Одесская епархия УПЦ и братия монастыря выражают соболезнования семье погибшего ребенка и осуждают этот варварский удар по мирным одесситам», — говорится в сообщении.
 
Взрывной волной в обители выбиты окна, повреждены стены и крыша. Из братии никто не пострадал.
 
Как сообщалось ранее, настоятель и диакон храма УПЦ в честь святых мучеников Адриана и Наталии Одессы помолились возле дома об упокоении мирных жителей, погибших в результате попадания 23 апреля крылатой ракеты в многоэтажный дом.
 
В тему: В Одессе архиереи и верующие УПЦ совершили крестный ход с чудотворной иконой Богородицы.

Тэги: Одесса, УПЦ

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