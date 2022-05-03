Российский футбол отправился вслед за кораблем еще и на следующий сезон

Главное: УЕФА не допустит российские клубы и сборную к соревнованиям под своей эгидой на сезон 2022/2023. России будет назначено наименьшее количество очков коэффициента, что будет иметь последствия для клубного рейтинга в будущем.

Детали: Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить все российские клубы от соревнований под своей эгидой на следующий сезон. Об этом сообщает официальный сайт организации в понедельник, 2 мая.

Как известно, российские клубы и сборные и так были отстранены от турниров до конца сезона решением УЕФА и ФИФА от 28 февраля из-за войны в Украине. Теперь же эта история получила дальнейшее продолжение.

«В России не будет клубов, участвующих в клубных соревнованиях УЕФА в сезоне-2022/23... Кроме того, России будет назначено количество очков коэффициента, эквивалентное наименьшему количеству, которое они заработали за любой из последних пяти сезонов, т.е. 4,333 балла для мужского клубного коэффициента и 1,750 для коэффициента женского клуба для подсчета баллов на сезон-2022/23», — говорится в заявлении.

Таким образом, российских команд не будет в будущем сезоне в Лиге чемпионов УЕФА, Лиге Европы УЕФА, Лиге конференций УЕФА, Лиге чемпионов УЕФА среди женщин и в Юношеской лиге УЕФА.

Кроме того, УЕФА отстранил сборную России от участия в Лиге наций в сезоне-2022/23. Она должна была сыграть со сборными Исландии, Израиля и Албании в группе 2 Лиги В — втором по статусу дивизионе турнира. В итоге она автоматически займет последнее, четвертое место, что повлечет за собой вылет в Лигу С.

Кроме того, женская сборная России не выступит на чемпионате Европы-2022, вместо нее там сыграет Португалия. Отменены предстоящие и аннулированы результаты сыгранных матчей европейской квалификации на женский ЧМ-2023 с участием сборной России. То же самое касается чемпионата Европы среди игроков до 21 года.

В тему: Сборная Польши. Чехии и Швеции отказались играть с россиянами в плей-офф на ЧМ-2022, после чего сборную России отстранили от турнира.