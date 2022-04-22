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Новости > У верующих УПЦ сегодня Великая Пятница Страстной седмицы

У верующих УПЦ сегодня Великая Пятница Страстной седмицы

Александра Кудрявцева
22.04.22 11:37
83
У верующих УПЦ сегодня Великая Пятница Страстной седмицы

Главное: У православных христиан сегодня наступила Великая или Страстная Пятница — самый скорбный день года.

Детали: Христиане в этот день вспоминают о страданиях, смерти Иисуса Христа на кресте, снятии Его с креста и погребении, сообщает Центр информации УПЦ.

Страстная пятница — это день, в который Господь Иисус Христос принес Себя в жертву на Кресте для спасения всего человечества от власти греха, диавола и смерти.

В Страстную пятницу Божественная литургия не совершается, вместо этого читается Евангелие о Страстях Христовых.

Утром читаются Царские Часы, на каждом Часе — свое Апостольское и Евангельское чтения. Вспоминается время, когда Спасителя схватили в Гефсиманском саду, Его осуждение старейшинами и первосвященниками на смерть.

На богослужении третьего Часа рассказывается о суде у римского прокуратора Понтия Пилата. На шестом Часе вспоминаются крестные муки Иисуса. На девятом —время смерти. На вечерне — время снятия Спасителя с Креста и погребение.

В середине дня в Великую Пятницу совершается последняя служба Страстей — Вечерня с выносом Плащаницы. Плащаница — это плат большого размера, на котором изображено положенное в гроб тело Спасителя. На Малом Повечерии священнослужители читают канон, называемый в народе «Плач Богородицы». Вечером совершается Утреня с чином Погребения Плащаницы.

Страстная пятница — день особенно строгого поста и молитвы.

В тему: УПЦ помогает украинским военным, беженцам, больницам и нуждающимся.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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