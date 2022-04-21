УПЦ помогает украинским военным, беженцам, больницам и нуждающимся

Главное: Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

В Винницкой области иерей Назарий Коромчевский передал детскую одежду, подгузники и смеси для младенцев будущим мамам и роженицам, которые были вынуждены покинуть свои дома в связи с войной в Украине. Также помощь была предоставлена тем, кто находится в роддоме Жмеринской центральной районной больницы.

В Черниговской области священники УПЦ доставили гуманитарный груз в село Припутни. Продукты питания будут распределены между местными жителями, вынужденными переселенцами и всеми, кто пострадал от военных действий. Епископ Феодосий передал в Нежинское коммунальное предприятие «Школярик» продукты питания для нужд украинских военных, находящихся на лечении в медицинских учреждениях Нежина.

В Житомирской области духовенство и прихожане Свято-Николаевского собора города Бердичев приобрели рации для военных на сумму более 5 тыс гривен.

В Александрийской епархии при православном просветительском центре святых Бориса и Глеба продолжается благотворительная помощь в виде горячих обедов.

Преподаватели Харьковской духовной семинарии передали врачам поликлиники, во время войны безвыездно находящихся на работе, теплые одеяла. Также была передана гуманитарная помощь в микрорайон Северная Салтовка и жилые дома по улице Дружбы Народов и улице Саперной (Шишковка). Людям были отвезены мясные изделия, монастырский хлеб, средства гигиены и лекарственные средства. Во время поездки при общении с людьми епархиальные волонтеры особое внимание уделили духовному и психологическому состоянию людей в условиях войны.

В Кременчугской епархии благодаря помощи Кохновского хлебозавода удалось организовать отправку помощи в деоккупированные населенные пункты. 300 буханок хлеба с другими продуктами отправились в Иванковский район. В общей сложности это 2 тыс пакетов продуктовых наборов.

На Тернопольщине в селе Брыков было выпечено более 300 пасок для военных, защищающих Украину. После освящения пасок настоятель храма иерей Дионисий Прокопчук передал их в молодежный отдел Тернопольской епархии УПЦ, откуда их передадут волонтерам для отправки на передовую. Более 16 тыс. медовых пряников от Тернопольской епархии УПЦ уже на передовой.Совместными усилиями верующих и молодежного отдела Тернопольской епархии в течение трех недель регулярно проходит выпекание и передача пряников для Защитников Украины. Отправки уже состоялись в Донецкую область, в Волноваху, Краматорск, Чернигов и Киев.

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