На Тернопольщине и Буковине УПЦ проводит пасхальные акции для военных и переселенцев

Главное: На Тернопольщине верующие Украинской Православной Церкви передали паски для отправки украинским военным.

Одну партию отправили в Донецкую область в район боевых действий, а вторую передали в Тернопольский национальный медицинский университет им. Горбачевского. Там формируют транспорт с гуманитарной помощью для отправки на передовую.

На Буковине верующие УПЦ примут участие в благотворительной акции для беженцев и переселенцев.

«Консистория Черновицко-Буковинской епархии УПЦ просит не забывать, что в нашей области сейчас проживает много переселенцев, и по возможности, подарить им пасхальные корзины во славу Воскресшего Господа. Господь благословит вас, поэтому Он сказал: „Истинно говорю вам: все, что вы сделали одному из моих братьев малейших, вы сделали мне “» , — призвали в епархии.

Как сообщалось ранее, в одесском Михаило-Архангельском монастыре начали выпечку пасхальных куличей, которые по монастырской традиции бесплатно раздадут жителям города.

Монахини ежегодно выпекают до 10 тыс пасок и раздают нуждающимся. В этом году решили испечь побольше — 12 тыс.