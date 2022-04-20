На Тернопольщине и Буковине УПЦ проводит пасхальные акции для военных и переселенцев

Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат»
Украину хотят укрепить оружием так, чтобы Россия больше никогда не посмела вторгнуться, — CNN
Минздрав отказался от закупки вакцин от коронавируса
Россия передала Украине какой-то договор с «четкими формулировками»
Стало известно, кто готов организовать встречу Зеленского с Путиным
В ООН рассказали, сколько украинцев вынуждены были покинуть свои дома с начала войны
Украинцев предупреждают об опасности посещения церквей на Пасху
Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 20,9 тысяч солдат
Страны-союзники пообещали Украине тяжелую артиллерию
Байден продолжает «темнить» по поводу своего визита в Украину