«Время объединения, а не раздора»: верующие УПЦ просят ПЦУ не открывать духовный фронт

Главное: Верующие Украинской Православной Церкви призвали власть и правоохранительные органы остановить беспредел в селе Михальча на Буковине.

Детали: Приверженцы ПЦУ вместе с вооруженными людьми 10 апреля захватили территорию Свято-Успенского храма Украинской Православной Церкви, сообщает Центр информации УПЦ.

На сегодняшний день на тему обратили внимание более 20 тысяч пользователей соцсетей, многие оставили свои комментарии на официальных страницах Центра информации УПЦ.

«Неописуемая боль... Впервые с начала войны пошатнулась моя вера в победу. УПЦ молится за Украину и украинское войско, помогает беженцам. Блаженнейший Онуфрий в первый день войны озвучил гражданскую позицию: „Россия напала на Украину. Произошла беда. Война“. Но не дрогнула моя вера в Бога, в каноничность УПЦ. Анализируя горький исторический опыт таких горе-гонителей, мы видим наказание Божие на их поколение», — написала Татьяна Васильева.

Марина Белинская пишет: «Все, кто участвует в насильственном отобрании храмов УПЦ, будут наказаны Господом. Не будет вам прощения за человеческие слезы».

«Не будет нашей Церкви Христовой в Украине, то и не будет ни страны, ни народа. Такая историческая последовательность постигла многие народы и государства за 2000 лет. Но и нам жить, так, как жили, тоже невозможно больше. Надо меняться. Не только словами говорить: Господи, Господи, но и в сердце свое Его впустить. Жить по Христу и вместе со Христом. Все делать во Его имя. Тогда и Господь помилует нас и как Добрый Пастырь защитит свое стадо. Но первый шаг за нами», — считает Николай Бурко.

Верующие считают, что дестабилизация религиозной ситуации в Украине во время войны приводит к еще большему кризису в обществе.

«Нашли время отношения выяснять, запугивать. Сейчас время объединения, а не раздора. Наказывать нужно жестко за дестабилизацию в Украине из-за религиозной неприязни», — отметил Игорь Шидловский.

«Пусть на фронт уезжают. Автоматы они взяли в руки против Церкви! „Герои“. Мало уже горя на нашей земле. Так поступать во время войны», — оценила действия вооруженных активистов Валерия Фесенко.

Наталья Мельник пишет: «Разве вы украинцы? Вы своих матерей и бабушек выгоняете из храма! Которые уже двадцать лет и более ходят в этот храм и хотят умереть в этом храме. Что вы делаете?! В такое тяжелое время решили разделаться с этими бабушками! Дети и внуки этих бабушек защищают нашу Родину, а вы отбираете у них их церковь, любовь к Богу, их последнюю надежду. Опомнитесь».

Верующие УПЦ уверены, что захват церквей лишь усугубляет гнев Божий и лишает народ единства.

«Дайте людям прийти в церковь молиться! Не делите ее на враждебную и свою. Все это наше, что на нашей земле. Не разделяйте людей и не разжигайте рознь среди верующего народа», — призвала Виктория Легкая.

«С Небом воюют, с престолом Божьим. Украина в слезах так страдает, а они усугубляют гнев Божий», — пишет Неля Тимуш.

«Разрывают страну изнутри, делают войну среди людей, которые молятся о наших воинах, о мире в Украине», — считает Раиса Степановская.

«В Мариуполе наши ребята просят молитвы! Что вы делаете? Где вы нашли врага в Михальче?», — обращается Светлана Литовская.

«Господи помилуй нас грешных. Ведь в захватах церквей участвуют люди, которые в церковь не ходили, не ходят и не пойдут. Им лишь бы балаган устроить. Человек, который ходит в церковь, никогда не поднимет руку на Матерь Церковь. Прости их, Господи, потому что не знают, что творят», — написала Марина Власова.

«Наши родные украинцы, творящие такое, подумайте, сколько матерей будет плакать за ваши деяния. Вы лишаете молитвенной защиты наших воинов, выгоняя батюшек и верующих из храмов, которые вымаливают у Бога защиту», — подчеркнула Людмила Севериненко.

Верующие УПЦ призывают власти защитить верующих и гарантировать их конституционные права, а также будут обращаться в международные организации.

«Предлагаю обратиться в ООН с видео как доказательством, что неправомерно отбирают храмы украинские националисты и ПЦУ у верующих УПЦ в Украине. Как притесняют УПЦ в Украине. Надо распространять видео по всем странам мира», — написала верующая УПЦ Елена.

«Тысячи православных УПЦ проливают кровь, освобождая Украину. Как же мы будем смотреть им в глаза, когда они вернутся, что мы не защитили наши храмы? Почему государство не гарантирует наше право на Украинскую Православную Церковь?», — пишет Александр Москаленко.

Как сообщалось ранее, в 2019 году сторонники ПЦУ в Михальче выломали старинную дверь храма. В 2020 более ста привезенных молодых людей в масках с палками и баллончиками со слезоточивым газом, кастетами разломали двери притвора.

Религиозная община УПЦ уже 1156 дней круглосуточно молится за право исповедовать Православную веру. Прихожане пережили уже не один штурм, насилие, избиение. Верующие УПЦ решили продолжить свое молитвенное стояние и не намерены уступать свою святыню.

В тему: На Буковине священник УПЦ на коленях перед храмом молит Бога вернуть захваченный храм.