Зеленский сделал тревожное заявление по поводу российских ударов

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу последних ударов России по нашей стране. Глава государства сделал тревожное заявление.

Он сказал: «Всего за ночь Россия выпустила по нашим людям 656 ударных дронов и 73 ракеты различных типов: баллистические, крылатые, противокорабельные».

Добавляется: «Масштабная атака и абсолютно прозрачное заявление от России: если Украина не будет защищена от ударов баллистики и других ракет, эти удары будут продолжаться. Европе нужна собственная антибаллистика, чтобы эта война наконец могла закончиться».

Указывается, что также Украине необходима помощь США в поставке ракет к Patriot.

Ранее украинцам рассказали об ударах по энергетике – известны последствия.