Кличко рассказал, когда киевлянам можно вернуться домой

Главное: Мэр Киева Виталий Кличко призывает местных жителей, временно уехавших в другие регионы, отложить возвращение домой. Хотя бы на неделю.

Детали: Мэр Киева Виталий Кличко призвал до конца этой недели не возвращаться в столицу. Об этом он заявил в эфире телемарафоне.

По его словам, в целях безопасности лучше отсрочить возвращение в Киев.

«Просьба до конца этой недели отсрочить возвращение (в Киев). Обращаюсь к каждому. Понимаю, что все устали, хотят вернуться домой, но исключительно в целях безопасности за каждого из вас, таково обращение к вам. Прислушайтесь к рекомендациям», — сказал Кличко.

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