На Ровенщине УПЦ помогает ВСУ и пострадавшим от войны

«Слуга» Зеленского Эдуард Шифрин снова банкует
В Украине более 10 городов остались без питьевой воды
В ЕС назвали главную цель России в войне против Украины
Появились новые доказательства того, что Россия отправила на войну срочников
В НАТО озвучили общие потери российской армии в Украине
Министр агрополитики Лещенко подал в отставку
С начала войны россияне убили в Украине 128 детей
Вероятность госпереворота в России растет с каждой неделей, — СМИ
За месяц войны Россия потеряла в Украине почти 16 тысяч солдат
Стало известно, сколько украинцев потеряли работу из-за войны
Российские олигархи хотят физически устранить Путина, — разведка