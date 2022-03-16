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Новости > В Украине за время военных действий пострадало 28 церковных сооружений

В Украине за время военных действий пострадало 28 церковных сооружений

Александра Кудрявцева
16.03.22 12:23
196
В Украине за время военных действий пострадало 28 церковных сооружений

Главное: Агрессивные атаки русских войск разрушают православные храмы и другие святыни религиозных общин Украины.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом заявили в Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести.

«Пострадали уже, по меньшей мере, 28 сооружений духовного значения (не считая прилегающих зданий) в по меньшей мере шести областях Украины: Киевской, Донецкой, Житомирской, Луганской, Харьковской и Черниговской. Подавляющее большинство из них — православные храмы», — говорится в сообщении.

В частности, 12 марта, во время бомбардировки города Святогорск в Донецкой области, в котором проживают исключительно мирные жители, была частично разрушена Святогорская лавра.

В результате обстрелов пострадали два храма Украинской Православной Церкви в Волновахе Донецкой области. Повреждены Преображенская церковь и храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость».

В Чернигове из-за попадания снаряда вспыхнул и упал купол церкви УПЦ в честь святителя Феодосия на кладбище Яцево. Во время обстрела в подвальном помещении церкви находились люди, которые не могли эвакуироваться из Чернигова. Некоторое время они оставались под завалом, поскольку спасатели не могли доехать до места происшествия из-за боевых действий.

В ночь с 7 на 8 марта в городе Сумы в результате авиационного налета российского бомбардировщика пострадало здание Сумской духовной семинарии Украинской Православной Церкви.

В результате обстрелов 7 марта пострадали здания Елецкого Успенского монастыря в Чернигове, основанного в 1069 году. 7 марта в селе Заворичи Броварского района Киевской области в результате обстрелов сгорела Георгиевская церковь (построена в 1873 году) Бориспольской епархии Украинской Православной Церкви.

7 марта из-за боевых действий уничтожен 160-летний деревянный храм в честь Пресвятой Богородицы Украинской Православной Церкви в селе Вязовка Житомирской области.

2 марта в Успенском соборе города Харькова в результате обстрела выбиты окна и витражи, повреждена церковная утварь и отделка.

Как сообщалось ранее, в УПЦ назвали святотатством размещение огневых позиций в храмах на захваченных территориях. В Украинской Православной Церкви подчеркнули, что случаи использования церковных сооружений для ведения боевых действий недопустимы и не имеют на то Божьего благословения.

В тему: Вокруг Кропивницкого священники УПЦ совершили крестный ход с мощами святых воинов.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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