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Новости > В УПЦ просят не сеять ненависть и недоверие среди народа во время войны

В УПЦ просят не сеять ненависть и недоверие среди народа во время войны

Александра Кудрявцева
01.03.22 18:17
176
В УПЦ просят не сеять ненависть и недоверие среди народа во время войны

Главное: Украинская Православная Церковь осуждает агрессивные действия Российской Федерации и не оказывает никакой поддержки завоевателям.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом ректор КДАиС епископ Сильвестр (Стойчев) написал на своей странице в Фейсбук.

«В Украину вторглись войска Российской Федерации. Гибнут мирные жители наших городов и сел. Сотни тысяч людей уже стали беженцами или вынужденными переселенцами. Множество людей лишились жилья и пропитания. Украинские военные героически защищают свою землю ценой своих жизней. Мы видим и массовое проявление героизма среди простых людей, которые голыми руками останавливают танки», — написал епископ Сильвестр.

Владыка отметил, что за последние дни немало нелестных слов и откровенной лжи было сказано в адрес Украинской Православной Церкви.

«Война — это безумие. Но не меньшее безумие — это попытки во время войны сеять ненависть и недоверие среди украинского народа. Это только ослабляет нас изнутри и помогает врагу. Наша Церковь однозначно осуждает агрессивные действия Российской Федерации и не оказывает никакой поддержки завоевателям», — заявил ректор КДАиС.

Он помнил, что мудрую пастырскую оценку происходящему дал в первый день войны Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Также епископ Сильвестр напомнил, что 28 февраля Священный Синод Украинской Православной Церкви издал обращение к пастве, посвященное нынешней тяжелой ситуации.

«Полностью поддерживаю обращения Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и Священного Синода. Именно эти документы должны служить нам ориентиром для оценки происходящего», — сказал архиерей.

В Киевской духовной академии УПЦ молятся за Украину, за государство и доблестных украинских воинов, — подчеркнул владыка.

«С болью в сердце молюсь за страждущий народ Украины. Прошу Господа нашего Иисуса Христа смилостивиться над нами и прекратить это ужасное кровопролитие», — заключил епископ Сильвестр (Стойчев).

В тему: Предстоятели Поместных Православных Церквей призвали христиан молиться за народ Украины.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, епископ Сильвестр

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