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Новости > Управделами УПЦ рассказал, как преодолеть опасную болезнь души

Управделами УПЦ рассказал, как преодолеть опасную болезнь души

Александра Кудрявцева
18.02.22 14:19
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Управделами УПЦ рассказал, как преодолеть опасную болезнь души

Главное: Нежелание слышать Слово Божие и принимать Христа в свое сердце — это опасная болезнь, которую душа, погруженная в грехи, не хочет замечать.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«К сожалению, далеко не все, именующие себя христианами, являются таковыми. Не все живут по Слову Его, не все наполняются Светом и Истиной. Трагедия человечества заключается еще и в том, что, потеряв первозданную способность слышать и видеть, утеряв возможность быть собеседником и другом Творца, человек пребывает в состоянии, как говорится, „окамененного нечувствия“, неспособности принять во всей полноте Божию благодать», — отметил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ обратил внимание, что душа, в которой живет грех, не нуждается в Боге и отвергает Его.

«Из-за того, что поврежденные грехом люди не желают знать правду о себе, не признают опасную болезнь своей души, а все больше погружаются в ложь и страх, они снова и снова ищут, как убить Христа, „потому что Слово Мое не вмещается в вас“. Невмещение Слова Божия — это опаснейшая болезнь человечества», — подчеркнул владыка.

Митрополит Антоний объяснил, что только Господь может вернуть человеку возможность вместить Божественное Откровение.

«Человечество зашло в тупик. И нет из него другого выхода, как только через Христа. «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет» (Ин. 10:9). Но мир сопротивляется и отказывается войти через дверь, не желает принимать Христа. Святитель Лука Крымский говорил: «Только входящие этой дверью с глубокой верой в Господа Иисуса Христа, с горячей любовью к Нему, с решимостью идти по пути, на который зовет Он, только те пажить обрящут, только те найдут все то, что необходимо им, как овцам необходима пажить. Только те найдут пажить в Царстве Божием -только они одни войдут во двор овчий», — подытожил владыка.

В тему: В столице УПЦ проведет выставку рисунков онкобольных детей и концерт — благотворительная акция «Сретенская свеча».

 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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