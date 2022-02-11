СМИ узнали одну жуткую деталь смертельного ДТП с кортежем Ярославского

Главное: По данным СМИ, жертву ДТП с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского переехали обе машины из кортежа.

Детали: По предварительным данным, на погибшего в ночь на 10 февраля под Чугуевом наехали и первая, и вторая машина из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, он при этом находился на месте происшествия в то время, как мужчина, утром сдавшийся полиции, на самом деле во время совершения ДТП был совсем в другом месте.

Однако, находился ли он за рулем, покажут экспертизы, назначенные правоохранителями.

В тему: В ночь на 10 февраля на трассе под Харьковом автомобиль сбил насмерть мужчину. По данным СМИ, на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

В тот же день пресс-служба группы DCH, президентом которой он является, подтвердила, что ДТП совершила машина компании, однако за рулем был не бизнесмен. DCH также подтвердила, что он улетел в Лондон — для встречи с семьей. Сам Ярославский заявил, что в момент ДТП, в результате которого погиб человек, находился дома и спал.