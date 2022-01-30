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Новости > Вышел новый номер «Печерского Благовестника» об истории Крестовоздвиженского храма в Киево-Печерской лавре

Вышел новый номер «Печерского Благовестника» об истории Крестовоздвиженского храма в Киево-Печерской лавре

Александра Кудрявцева
30.01.22 20:31
149
Вышел новый номер «Печерского Благовестника» об истории Крестовоздвиженского храма в Киево-Печерской лавре
Главное: В Киево-Печерской лавре издали первый номер журнала «Печерский Благовестник» в 2022 году.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, читателям предлагаются исторические свидетельства и свежие материалы о трех храмах Печерской обители.
 
«В рубрике „События“ опубликован репортаж и фотоотчет об освящении нового храма лавры в честь преподобного Агапита Печерского. В рубрике „Богословие“ размещены материалы о живописи Великой Успенской церкви во второй половине XIX века. О Крестовоздвиженском храме и проживавших ранее насельниках лавры рассказывается в рубрике „Страницами Лаврской истории“», — сообщили в пресс-службе Киево-Печерской лавры.
 
Открывает выпуск журнала интервью Блаженнейшего Митрополита Онуфрия «Дар священнослужения», где Предстоятель УПЦ дал ряд наставлений и выразил свое видение преодоления раскола в церковном единстве.
 
«В журнале начали публиковать „Воспоминания профессора Никодимова“ о Киево-Печерской Лавре. Иван Никодимов проживал в Лавре до 1943 и составил исторические очерки во время пребывания в святыне», — сообщается на сайте обители.
 
Также в выпуск вошла подборка стихов пресс-секретаря Предстоятеля УПЦ архимандрита Пафнутия (Мусиенко).
 
Журнал издается силами братии Киево-Печерской Лавры по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.
 
Ознакомиться полностью с новым номером журнала можно здесь.
 
В тему: УПЦ в Киево-Печерской лавре откроет 12 февраля выставку-ярмарку «Сретенская».
 

Тэги: Киево-Печерская Лавра, УПЦ

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