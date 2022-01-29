Митрополит УПЦ рассказал, почему нужно доверять Богу

Главное: Бог дает каждому человеку жить в то время и в таких обстоятельствах, которые самые лучшие для спасения его души.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

«Нужно научиться отбросить всякий страх перед опасностями и положиться во всем на волю Божию. Для человека счастье начинается уже здесь, на земле, и заключается оно в том, что можем идти за Богом. Как не держись за этот мир, все равно его придётся оставить; что бы не искал человек в нем, в итоге он найдет только свою могилу», — сказал митрополит Лука.

По его словам, страдания учат и спасают человека, поэтому не нужно их бояться. «Бог всегда окружает такими людьми, обстоятельствами жизни, посылает такие болезни, которые лечат наши души», — добавил он.

«Пока человек живет в этом теле, он не может быть спокойным за свою душу. Она все время будет находиться в опасности. Иногда может показаться, что проиграли в духовной борьбе, что время потеряно, и упущенное наверстать невозможно, но нужно помнить о том, что Бог таков, что у Него более всего возможно самое невозможное», — считает архиерей.

Владыка отметил, что Бог ищет в человеке постоянную готовность к самопожертвованию.

«Тот, кто так живет, обязательно придёт к вечной радости, а тот, кто ищет только своего, обречен найти гибель и отчаяние. Эгоизм в итоге приводит к одиночеству, но самое страшное одиночество — это одиночество без Бога», — констатировал он.

Митрополит Лука призвал не бояться того, что зло стало править миром, что оно постепенно заполняет собой каждую его клеточку. «Это всего лишь иллюзия. Зло уже получило свой смертный приговор, а то, что Бог пока что оттягивает его исполнение, так это ради того, чтобы Его вселенская победа над злом стала и нашей личной победой над всеми его соблазнами и искушениями», — заключил иерарх УПЦ