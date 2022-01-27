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Новости > В биографии днепровского стрелка нашелся российский след

В биографии днепровского стрелка нашелся российский след

Александр Панько
27.01.22 13:17
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В биографии днепровского стрелка нашелся российский след

Главное: Солдат срочной службы Артемий Рябчук, убивший пятерых человек на заводе «Южмаш» в Днепре, происходит из религиозной семьи. По словам односельчан, он был спокойным, но нелюдимым.

Детали: Односельчане нацгвардейца Артемия Рябчука, который в ночь на 27 января расстрелял сослуживцев в Днепре, не представляют, что могло толкнуть парня на такой поступок. Как сообщает «Обозреватель», по словам жителей села Броска Измаильского района Одесской области, парень был спокойным, но не имел друзей.

Отец стрелка скончался после продолжительной болезни 5-6 лет назад.

«Семья Рябчук — очень верующая, если не ошибаюсь — что—то вроде пятидесятников. С односельчанами они не общались тесно, ни с кем не дружили, праздники не отмечали вместе. У них в доме нет ни телевизора, ни радио — им по вере это запрещено», — рассказали соседи, добавив, что Артемий — не единственный ребенок в семье.

У него есть еще старшая 28-летняя сестра Юля, которая живет в России.

Матери парня 54 года.

«Где работает мама Артемия и работает ли вообще, мы не знаем. Видим только, что она ездит на велосипеде», — говорят односельчане.

По их словам, Артемий всегда был очень спокойным, друзей у него не было. Напротив дома Рябчук есть спуск, где зимой на горку каждый день дети собирались покататься. Однако Артемий никогда не выходил к сверстникам.

«Почему он расстрелял сослуживцев — трудно представить. Может его довели, обидели. А ведь он рос один, не знал компании», — предполагают соседи.

При этом они также не понимают, как его призвали в армию. «Он, по сути, единственный сын и кормилец. Может сам захотел пойти служить?», — не понимают в селе.

В тему: В ночь на 27 января на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины при выдаче оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул своих сослуживцев, после чего скрылся вместе с оружием. В результате этого пять человек погибли, в том числе одна гражданская женщина, еще пятеро получили ранения.

Спустя несколько часов его задержали в 20 км от города, в н. п. Подгородное.

По данным ГБР, он сдался сам.

Тэги: убийство, СМИ, Днепр, Одесская область, Измаил, криминал, Артемий Рябчук, Броска

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