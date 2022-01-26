В УПЦ опубликовали схему-историю церковных расколов с начала ХХ века

26.01.22 16:19

Рейтинг армий: Украина поднялась на 22-е место

26.01.22 15:59

В Германии невакцинированного депутата решили посадить в стеклянную клетку

26.01.22 15:35

Группа моряков из Украины и России устроила пьяный дебош на самолете в Германию

26.01.22 15:34

Священник УПЦ объяснил, как покаяние в грехах меняет жизнь

26.01.22 15:28

Пашинян и Зеленский обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений

26.01.22 14:59

На воде и на суше: Россия начала масштабные учения на границах с Украиной

26.01.22 14:50

В УПЦ объяснили, что делать, если умершего родственника отпели в неканоническом храме

26.01.22 14:32

Кличко назвал главное бомбоубежище Киева

26.01.22 13:51

За последний год украинские чиновники попытались скрыть от декларирования более 1 млрд гривен

26.01.22 13:40

УПЦ в Киево-Печерской лавре откроет 12 февраля выставку-ярмарку «Сретенская»