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Новости > Архиерейский Собор РПЦ решит, как будут храниться царские останки

Архиерейский Собор РПЦ решит, как будут храниться царские останки

Александра Кудрявцева
24.01.22 11:20
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Архиерейский Собор РПЦ решит, как будут храниться царские останки
Главное: Русская Православная Церковь может признать подлинность «екатеринбургских останков», которые эксперты считают принадлежащими семье царственных мучеников Романовых, на своем ближайшем Архиерейском Соборе в мае 2022 года.
 
Детали: Глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) во время передачи «Церковь и мир» сказал, что в случае признания подлинности екатеринбургских останков Собор РПЦ решит, будут ли они выставлены для почитания верующими, сообщает «Интерфакс-религия».
 
Он отметил, что не видит причин, которые могут помешать признанию подлинности останков императора Николая II и членов его семьи, расстрелянных большевиками в Екатеринбурге в 1918 году.
 
«На мой взгляд, ничего сегодня не мешает признанию подлинности „екатеринбургских останков“, но для того, чтобы они были признаны подлинными, нужно соборное решение Церкви», — сказал митрополит Иларион.
 
По словам архиерея, соборное признание нужно для того, чтобы впоследствии воздавать останкам должное поклонение, а также решить их дальнейшую судьбу.
 
«Есть ситуации, когда мощи находятся в открытом доступе, и люди могут прикладываться к мощам, а есть ситуации, когда мощи сохраняются под спудом. Вот все эти решения надо будет принять на предстоящем Архиерейском Соборе», — сказал митрополит Иларион.
 
В тему: В Одессе верующие УПЦ почтили память замученного большевиками митрополита Анатолия.

Тэги: Митрополит Иларион, РПЦ

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