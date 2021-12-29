Епископ УПЦ объяснил, почему в храме может стать плохо

Главное: Нужно помнить, что болезни часто возникают в силу духовных факторов.

«В таких ситуациях нужно точно определиться с понятием „панические атаки“. Если это клинический диагноз, то обязательно нужно проконсультироваться с узкими медицинскими специалистами, такими как эндокринолог, невролог, психолог и даже психиатр. Независимо от того, органическая это патология или нет, всегда помните слова Христа, которые Он очень часто повторял: „Не бойтесь“ (Мф. 14:27). Своё наставление Он давал не просто так, а в очень сложных жизненных обстоятельствах, на грани жизни и смерти», — сказал епископ Феодосий.

По его словам, в подавляющем большинстве случаев панические атаки случаются отнюдь не тогда, когда угрожает самое страшное — смерть. «Поэтому укрепитесь верой в слова Христа, помня, что такие ситуации редко бывают „к смерти“. Умножайте совершенную и всеобъемлющую веру в то, что Сам Господь обещал Царствие Небесное. А если так, то что нас может устрашить? Такие случаи часто бывают, когда духовная жизнь уязвляется маловерием», — добавил архиерей.

«Учитывая медицинские причины проблем со здоровьем, нужно помнить, что болезни часто возникают и в силу духовных факторов — не стоит забывать о происках враждебных человеческому роду сил, тем более, если такие случаи бывают в преддверии Причастия», — считает епископ Феодосий.

В завершении владыка призвал больше верить в силу Христа и не искушаться бесовскими искушениями.