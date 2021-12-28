Лукашенко уже придумал, что будет делать, когда перестанет быть президентом

Главное: В Беларуси перепишут Конституцию. Стало известно, какие изменения грядут.

Детали: Конституцию Беларуси перепишут. Уже известно об изменениях, которые в нее внесут.

Стоит напомнить, что референдум по поправкам должен пройти не позднее февраля следующего года. Ожидается, что состоится публичное обсуждение новшеств.

Так, предусматриваются такие правки: исключается военная агрессия со своей территории против других государств; запрещается финансирование выборов иностранными гражданами и организациями; срок полномочий парламента увеличивается с четырех до пяти лет; распустить его нельзя будет не только в первый (как сейчас), но и в последний год полномочий; премьер будет ежегодно отчитываться перед Всебелорусским народным собранием о выполнении программы социально-экономического развития страны, гласит проект Конституции.

Кроме этого предусматривается, что вводится Всебелорусское народное собрание как высший представительный орган народовластия, и ему дается право законодательной инициативы. Новому органу переходит право назначать членов и председателей Верховного и Конституционного судов и Центризбиркома.

Ожидается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения Конституции или совершения госизмены либо другого тяжкого преступления.

Также за парламентом останется право досрочно освободить президента от должности при стойкой неспособности по состоянию здоровью (сейчас полномочия по импичменту тоже принадлежат парламенту).

Некоторые изменения в Основной Закон коснутся и президента страны.

Так, предусматривается, что один и тот же человек может быть президентом страны не более двух сроков, а само ограничение начнет действовать после вступления в должность вновь избранного президента.

Сообщается, что президент сможет вводить чрезвычайное положение в случае попыток мятежа, массовых и иных беспорядков.

Информируется, что прекративший исполнение полномочий президент не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные на посту.

Предусматривается, что, в случае гибели президента в результате покушения, теракта, военной агрессии или иных действий насильственного характера вводится чрезвычайное или военное положение, и госорганы действуют согласно решениям Совбеза. Председательствовать в Совбезе в этом случае будет спикер Совета республики. Стоит уточнить, что сегодня, если президент не может исполнять свои обязанности, его замещает премьер.

Одна из правок гласит, что прекративший исполнение полномочий президент сможет стать пожизненным сенатором.

Наконец, как стало известно, президент, занимающий пост в день вступления в силу новой Конституции, может быть избран председателем Всебелорусского народного собрания.

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