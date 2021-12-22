Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Черкасской области при монастыре УПЦ открыли первую в Украине сестринскую пожарную команду

В Черкасской области при монастыре УПЦ открыли первую в Украине сестринскую пожарную команду

Александра Кудрявцева
22.12.21 17:05
31
В Черкасской области при монастыре УПЦ открыли первую в Украине сестринскую пожарную команду

Главное: В Черкасской области в Свято-Троицком Матронинском женском монастыре Украинской Православной Церкви открыли первую в Украине женскую добровольную пожарную команду, которая состоит из сестер обители.

Детали: Добровольная пожарная команда УПЦ будет оказывать помощь жителям 9 населенных пунктов, сообщает Центр информации УПЦ.

«Идея создания добровольной пожарной бригады возникла не просто. В прошлом году матушка игуменья Илария проезжала по полям и увидела пожар. Наша Государственная служба по чрезвычайным ситуациям находится далеко и не смогла сразу приехать. Матушка вместе со своими помощницами-монахинями ликвидировала огонь до приезда пожарных. Была опасность, что пожар дойдет до леса. Отныне матушка-игуменья будет возглавлять пожарную команду для быстрого реагирования», — рассказал митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев).

Представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям передали монастырю УПЦ пожарный автомобиль, сертификаты на спецодежду и удостоверения членов пожарной команды.

В состав добровольческого отряда вошли игуменья Матронинского монастыря Илария (Топитчак), две послушницы Лариса и Кристина, два водителя пожарной машины.

«Впервые в Украине мы открываем пожарный отряд, находящийся на территории монастыря. Это первый пожарный отряд в Украине, в состав которого входит такое количество женщин. 40% всех пожаров происходит именно в сельской местности, а пожарное спасательное подразделение может прибыть в село даже не через 20 минут, а дольше. Развитие такого добровольного пожарного движения, бригад при общинах — крайне необходимый процесс. Хочу поблагодарить всех, кто причастен к этому событию», — подчеркнул глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко.

«Открытие добровольной пожарной команды в рамках Медведевской общины обеспечит скорейшее прибытие к месту происшествия — еще до прибытия других подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям», — рассказал заместитель начальника ГУ ГСЧС Украины в Черкасской области Александр Евпак.

Добровольцы прошли обучение, во время которого тренировались разворачивать и подключать рукава, подавать воду и оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

«Мы всегда в монастыре пребываем на страже — в ночной и дневной молитве. У меня теперь не только игуменское послушание, но и начальника пожарной бригады. Всегда рады помочь», — сказала игуменья Илария.

Владыка Феодосий благословил монахинь на благое дело и освятил пожарный автомобиль.

«Свято-Троицкий Чигиринский Матронинский монастырь — это обитель, которая на протяжении веков не только духовно окормляла наш народ, но и помогала во всем жителям Чигиринщины и Черкасщины. Поэтому сегодня именно в лице матушки игуменьи Иларии и сестер монастыря создается служба быстрого реагирования в составе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Духовная помощь Украинской Православной Церкви всегда шла в единстве с помощью земной. Желаю обильного Божьего благословения не только матушке игуменье и сестрам, но и всей Украине, всему народу, чтобы наше церковное монастырское начинание стало хорошим примером для многих монастырей и приходов из Украины», — пожелал митрополит Феодосий.

В тему: Ректор Киевских духовных школ объяснил, почему УПЦ празднует Рождество 7 января.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

22.12.21 09:31

Законопроект об общественном здоровье: коррупция и Оруэлл в одном флаконе

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Николай Лавренко и ОПГ Лужниковцы: история ВС Энерджи Интернешнл Украина
22.12.21 12:26

Николай Лавренко и ОПГ Лужниковцы: история ВС Энерджи Интернешнл Украина

Автор: ya-1.com.ua

Выбор редакции
Тайна вакцины Pfizer будет сохраняться до тех пор, пока не умрут все уколотые этим препаратом
Тайна вакцины Pfizer будет сохраняться до тех пор, пока не умрут все уколотые этим препаратом
Тайна вакцины Pfizer будет сохраняться до тех пор, пока не умрут все уколотые этим препаратом
Тайна вакцины Pfizer будет сохраняться до тех пор, пока не умрут все уколотые этим препаратом
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
22.12.21 17:09

Киевлян готовят к повышению тарифа на воду
22.12.21 16:57

На границе с РФ активно роют окопы при помощи спецтехники
22.12.21 16:54

В Минэнергетики рассказали, будут ли в Украине веерные отключения
22.12.21 15:30

Вакцинобесие в действии: украинские полицейские вышвырнули человека из автобуса, как скотину
22.12.21 15:23

«Слуга народа» обматерил полицейских в самом центре Киева
22.12.21 14:50

Дерзкий Лавров предложил генсеку НАТО сменить работу
22.12.21 14:34

В Днепре около школы найдены два окровавленных трупа
22.12.21 13:38

Ученые спрогнозировали развитие ситуации с коронавирусом в Украине в начале 2022 года
22.12.21 13:14

В Украине на два дня закроют все центры вакцинации от коронавируса
22.12.21 12:49

Скончался американский врач, придумавший ботокс
22.12.21 16:54

В Минэнергетики рассказали, будут ли в Украине веерные отключения
22.12.21 15:30

Вакцинобесие в действии: украинские полицейские вышвырнули человека из автобуса, как скотину
22.12.21 15:23

«Слуга народа» обматерил полицейских в самом центре Киева
22.12.21 13:14

В Украине на два дня закроют все центры вакцинации от коронавируса
22.12.21 12:41

В Киеве статистика по коронавирусу не соответствует действительности. Названа причина
22.12.21 10:06

Люди прыгали из окон: появилось видео пожара в гостинице под Винницей
22.12.21 09:40

США готовы предоставить Киеву еще больше военной техники
22.12.21 09:27

Коронавирус в Украине: 6 363 больных и 301 погибший
22.12.21 09:09

Следующий год может стать годом прекращения пандемии коронавируса, — ВОЗ
21.12.21 19:21

В Киеве ограничили въезд грузовиков
17.12.21 18:38

Ломаченко запретили выходить в ринг на неопределенный срок
17.12.21 19:00

Главные новости за 17 декабря 2021 года
17.12.21 14:59

Генсек ООН призвал человечество готовиться к «еще более тяжелым временам»
17.12.21 19:47

Как оказалось, в борьбе с коронавирусом помогут акулы
17.12.21 16:57

Стало известно, для скольких украинцев в уходящем году закончилась эпоха бедности
17.12.21 13:51

Украинцы стали массово покидать страну
17.12.21 16:26

«Гарантии безопасности»: Россия потребовала от США оставить ей Украину на растерзание
17.12.21 17:05

Священник УПЦ рассказал, когда мощи святой Варвары попали в Киев и кому покровительствует святая
18.12.21 05:50

Международный день мигранта: какой праздник отмечается 18 декабря 2021 года
17.12.21 18:10

Предстоятель УПЦ объяснил, как правильно воспитывать детей
Фото и Видео
На границе с РФ активно роют окопы при помощи спецтехники
На границе с РФ активно роют окопы при помощи спецтехники
На границе с РФ активно роют окопы при помощи спецтехники
На границе с РФ активно роют окопы при помощи спецтехники
Вакцинобесие в действии: украинские полицейские вышвырнули человека из автобуса, как скотину
Вакцинобесие в действии: украинские полицейские вышвырнули человека из автобуса, как скотину
«Слуга народа» обматерил полицейских в самом центре Киева
«Слуга народа» обматерил полицейских в самом центре Киева
Опубликовано видео впечатляющего извержения вулкана на французском острове
Опубликовано видео впечатляющего извержения вулкана на французском острове
Украинский фильм таки пролетел мимо премии «Оскар»
Украинский фильм таки пролетел мимо премии «Оскар»
Опубликовано видео с места крушения поезда в столице Ирана
Опубликовано видео с места крушения поезда в столице Ирана
Люди прыгали из окон: появилось видео пожара в гостинице под Винницей
Люди прыгали из окон: появилось видео пожара в гостинице под Винницей
Львовяне призвали Зеленского отказаться от сотрудничества с МВФ
Львовяне призвали Зеленского отказаться от сотрудничества с МВФ
Под Киевом воспитатель и директор детсада подрались на глазах у детей
Под Киевом воспитатель и директор детсада подрались на глазах у детей
По новым технологиям? В Киеве укладывали асфальт во время обильного снегопада
По новым технологиям? В Киеве укладывали асфальт во время обильного снегопада
fraza.com
Новости блогосферы
17.12.21 20:47

Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества
16.12.21 11:09

Отныне гражданин Украины может законно (!) владеть паспортом РФ
05.12.21 21:19

Зеленский и Коломойский vs Ахметов: кто победит?
24.11.21 21:18

Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения

Опрос

Чем закончится война Ахметова с Зеленским (Коломойским)?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.