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Новости > В УПЦ считают, что закон о принудительном переименовании Церкви манипулятивный и незаконный

В УПЦ считают, что закон о принудительном переименовании Церкви манипулятивный и незаконный

Александра Кудрявцева
20.12.21 18:15
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В УПЦ считают, что закон о принудительном переименовании Церкви манипулятивный и незаконный
Главное: Сегодня исполняется три года с момента, когда при каденции бывшего президента Петра Порошенко был принят закон о так называемом переименовании Украинской Православной Церкви.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич на брифинге перед началом международного круглого стола на тему «Три года попыток принудительного переименования Украинской Православной Церкви: последствия, оценки, комментарии» в Киево-Печерской лавре.
 
«Этот закон является манипулятивным, пропагандистским и то, что сейчас видим, что нашу Церковь называют Русской Православной Церковью в Украине — это абсолютно вымышленный конструкт, ведь ни в каких канонических и юридических документах ни Украины, ни России нет такого словосочетания как „Русская Православная Церковь в Украине“. Мы являемся Украинской Православной Церковью, а ее верные — граждане Украины, и соответственно будем до конца защищать нашу Церковь и имя нашей Церкви», — сказал он.
 
Глава Синодального юридического отдела УПЦ напомнил, что «закон, известный как „о переименовании“, имеет № 2662 и предусматривает внесение изменений в ст. 12 Конституции Украины „О свободе совести и религиозных организаций“».
 
«В этом законе отсутствует какое-либо упоминание об Украинской Православной Церкви. Такими полномочиями — определять на кого распространяется этот закон, в то время было наделено Министерство культуры Украины, которое должно было провести религиоведческую экспертизу, но эта экспертиза на сегодняшний день не введена в правовое поле, а потому говорить о том, что этот закон распространяется на Украинскую Православную Церковь является неправильным и незаконным. Есть много соображений, попыток применить искусственно этот закон к УПЦ», — подчеркнул протоиерей Александр Бахов.
 
Религиозный эксперт Юрий Решетников назвал попытку принудительно переименовать УПЦ манипуляцией и незаконной попыткой вмешательства государства во внутренние дела Церкви.
 
«Название Украинская Православная Церковь является историческим названием для нашей Церкви, ведь она существует с 1990 года и именно с таким названием наша Церковь зарегистрирована в государственных органах. Только Церковь имеет право определять, как называться. Украинская Православная Церковь объединяет десятки миллионов граждан Украины, которые являются гражданами страны, которые платят налоги, работают на благо государства, когда нужно, защищают его с оружием в руках», — подчеркнул он.
 
Юрий Решетников убежден, что государство не имело права вмешиваться в деятельность Церкви.
 
«Кроме того, этот закон принят как с нарушением Конституции Украины, так и с нарушением международных нормативных документов. Поэтому мы убеждены в том, что он должен быть упразднен», — отметил религиозный эксперт.
 
В тему: В Церкви считают, что антицерковные законы нацелены на полную ликвидацию УПЦ.

Тэги: закон, УПЦ

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