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Новости > Митрополит Антоний объяснил, как научиться искреннему покаянию

Митрополит Антоний объяснил, как научиться искреннему покаянию

Александра Кудрявцева
14.12.21 15:25
178
Митрополит Антоний объяснил, как научиться искреннему покаянию
Главное: Нужно полностью довериться Богу и Он Сам в нужный момент даст покаянное чувство, изменяющее душу и жизнь.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Комсомольская правда в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).
 
«Покаяние — это не сиюминутное состояние, а результат огромного труда, усилий на протяжении длительного времени. Невозможно искренне покаяться, не сделав предварительно определенных шагов, не приняв ряд решений, не изменив себя и свой уклад. Покаяние — это награда. Это Божия милость всем за наше желание быть лучше», — сказал владыка.
 
Митрополит Антоний отметил, что путь к покаянию состоит из нескольких этапов.
 
«Первый — это честный диагноз самому себе. Здесь нужна абсолютная искренность: это и признание своих ошибок, страстей, и решение наконец-то взять ответственность за себя и свою жизнь, а не перекладывать все на других. В общем, покаяние начинается с критического взгляда на себя, без преуменьшений и преувеличений», — пояснил управделами УПЦ.
 
Вторым этапом архиерей назвал борьбу с ленью и страхами.
 
«Осознав свое несовершенство, увидев непочатый край работы, зачастую сдаем назад, ретируемся, пытаемся уйти от работы, не желаем трудиться, оправдываясь: жил же как-то я до этого времени и дальше проживу. Это будет, пожалуй, самый сложный момент, переломный — заставить себя трудиться на благо своей души. Ради материальных благ готовы гнуть спины, не досыпать, а вот ради собственной души ленимся двинуть и пальцем», — продолжил митрополит Антоний.
 
По его словам, пост, молитва, сострадание, сознательное противостояние злу и стремление к добру должны быть постоянными духовными упражнениями.
 
«И третий этап — это доверие воле Божией. Сделав все возможное, нужно полностью довериться Богу. И Он Сам в нужный момент даст покаянное чувство, изменяющее нашу душу и жизнь. Но прежде всего должны побороть свой страх. Иначе он не будет давать возможности двигаться в верном направлении. Пребывая в страхе, мы теряем здравомыслие и уже не в состоянии трезво оценить ситуацию и свое положение. Не можем работать над своими недостатками, проблемами, пока не избавимся от страха. Ведь нам не хватит духа признаться себе в них и начать борьбу с ними», — считает архиерей.
 
Цель духовной жизни — приблизиться к Богу, к Своему Спасителю и Творцу, подчеркнул управделами УПЦ.
 
«Приближение — это духовное прозрение, видение Божественного плана. В Его заповедях сказано, кто может видеть Божественное: блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Следовательно, только те, кто не пускает в свою душу зло ни под каким предлогом, ни на уровне помыслов, ни на уровне мыслей, находятся на верном пути», — заключил митрополит Антоний.
 
В тему: Управделами УПЦ рассказал о псалме, который читают за друзей и наставников.
 

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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