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Новости > Управделами УПЦ рассказал о псалме, который читают за друзей и наставников

Управделами УПЦ рассказал о псалме, который читают за друзей и наставников

Александра Кудрявцева
13.12.21 20:00
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Управделами УПЦ рассказал о псалме, который читают за друзей и наставников
Главное: За друзей, единомышленников, руководителей, наставников, когда им нужна поддержка и помощь в сложных ситуациях, болезнях нужно читать 19 псалом.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).
 
«Псалом 19 — это молитва народа о своем царе. Еврейский народ просит, чтобы Господь услышал Давида и помиловал его, даровал ему победу над врагами. В словах псалма видим абсолютную веру людей в то, что действия Давида верны и богоугодны», — сказал митрополит Антоний.
 
По словам владыки, «как Давид был воодушевлен молитвой своего народа, так и наша искренняя дружественная молитва может поддержать и вдохновить близких в трудную годину».
 
Основной мыслю псалма является то, что в любой ситуации нужно уповать не на свои силы, а на помощь Божию, подчеркнул архиерей.
 
«Израильтяне не надеятся на свои силы, а уповают на Бога, Который является главной и единственной защитой. Слова преданного царю народа полны уверенности в победе, оптимизма, жизнерадостности, хотя силы противника превышают их собственные во много раз. Вера воистину творит чудеса и преодолевает любые препятствия. Пусть неприятель хвалится своей пресловутой силой, оружием, выносливыми конями да прочными колесницами, нисколько не сомневаясь в грядущей победе. Израильтяне же будут хвалиться именем Господа и уповать на Него. Перед лицом Божьим самые могущественные армии терпели сокрушительные поражения, были посрамлены. А тот, кто с Господом, выстоит и будет так же прямо стоять до конца», — сказал владыка.
 
В завершении митрополит Антоний отметил, что псалом говорит не только о победе царя Давида над врагом, но и об окончательной победе добра над злом, жизни над смертью.
 
В тему: Управделами УПЦ рассказал о псалме, который читают во время болезни.

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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